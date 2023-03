Secretário falou sobre a Patrulha de Proteção ao Idoso, incluindo acompanhamento de medidas protetivas, ações preventivas e de proteção

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ministrou palestra para os líderes de Grupos de Convivência da Melhor Idade de Volta Redonda, sobre as ações preventivas e acompanhamento de medidas protetivas que são realizadas pela Patrulha de Proteção ao Idoso. O encontro foi nesta quarta-feira (22), na sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), no bairro Sessenta.

Entre as ações da Patrulha de Proteção ao Idoso, estão as visitas periódicas em instituições de acolhimento e de longa permanência, bem como aos locais de atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Ação Comunitária (Smac), além do acompanhamento das medidas protetivas.

O guarda municipal Hugo Nogueira, responsável pela Patrulha, aproveitou o momento para falar sobre o serviço especializado e tirar as dúvidas do grupo presente.

O secretário Luiz Henrique ainda enfatizou que o objetivo é levar segurança aos idosos que frequentam as atividades das secretarias, evitando também que haja a evasão dos grupos existentes, motivados pela sensação de insegurança.

“Essa foi uma reunião de proximidade com a liderança desses grupos, que serão multiplicadores daquilo que foi explanado. Queremos que todos se sintam seguros e confiantes na nossa secretaria”, ressaltou Luiz Henrique.

Fotos cedidas pela Semop.

Secom/PMVR