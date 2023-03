Policiais militares do 10º BPM detiveram na noite desta quarta-feira, dia 22, uma mulher suspeita de tráfico de drogas, no bairro Residência, em Vassouras.

Com a suspeita foram apreendidos 148 unidades plásticas contendo cocaína e 52 sacolés de maconha. A ocorrência foi apresentada na 95ª DP, para serem tomadas as medidas cabíveis.