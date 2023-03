Espetáculo é aberto ao público e promete uma experiência visual única, contando a história da cidade através de imagens

O Palácio 17 de Julho, sede da Prefeitura de Volta Redonda, recebe na noite desta quarta-feira (22) e quinta-feira (23) projeções do projeto “Volta Redonda – uma cidade feita de aço e ousadia”. O espetáculo é gratuito e promete uma experiência visual única, contando a história de Volta Redonda, desde a construção da cidade até os dias atuais. A exibição é aberta ao público e terá início às 18h30, na parede do estacionamento do Palácio 17 de Julho. A iniciativa é da MF Consultoria e ocorre por meio do edital Retomada Cultural, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ). A atividade conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), Fundação CSN e Instituto Dagaz.

“Queremos mostrar para as pessoas um pouco da trajetória dessa cidade que nasceu em torno da indústria siderúrgica e que se desenvolveu com o trabalho e a coragem dos seus habitantes. É algo mais visto nas capitais nacionais e internacionais e estamos trazendo para Volta Redonda pela primeira vez”, comentou a representante da MF Consultoria, Marcia Fernandes.

O vídeo mapping, ou projeção mapeada, é a técnica que permite que qualquer superfície, mesmo as irregulares como: paredes, praças, prédios, locais industriais, edifícios públicos e marcos da cidade se tornem uma tela de mídia. A atração já é comum em metrópoles.

O produtor e diretor do vídeo mapping, Guilherme Fernandes, contou que o espetáculo foi pensado para dialogar com o público de todas as idades. “É muito legal a gente poder usar novos recursos tecnológicos para trazer entretenimento audiovisual para o meio da cidade. Tenho certeza que quem passar por lá vai curtir muito. Vale a pena”, disse ele, convidando a todos que estiverem no entorno da Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura, no Aterrado, a assistirem à exibição do filme.

O secretário de Cultura, Anderson de Souza, que defende a democratização do acesso às diversas formas de cultura na cidade, falou sobre a importância de mais esta ação.

“É uma forma diferente e criativa de usar a tecnologia para levar arte e cultura para o meio urbano. Mais um presente para a cultura da nossa cidade”, falou.

Volta Redonda – uma cidade feita de aço e ousadia

O espetáculo “Volta Redonda – uma cidade feita de aço e ousadia” terá aproximadamente 25 minutos e será dividido em cinco atos, com duração de cinco minutos cada, e utilizará imagens históricas, sons e textos para narrar os fatos históricos que marcaram o desenvolvimento do município. Foto: Divulgação