Estudantes da Escola Municipal Espírito Santo participaram de conscientização e plantio de mudas no Zoológico Municipal

A Prefeitura de Volta Redonda promoveu, na manhã desta quarta-feira (22), atividades em comemoração ao Dia Mundial da Água (celebrado em 22 de março) e ao Dia Internacional das Florestas (21 de março). O Zoológico Municipal (Zoo-VR), na Vila Santa Cecília, recebeu 14 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Espírito Santo. O evento é fruto de uma parceria entre as secretarias de Meio Ambiente (SMMA) e de Educação (SME).

“Um evento alusivo. E também para marcar o momento e a conscientização dos alunos na parte da conservação”, explicou a chefe do Licenciamento Ambiental da SMMA, a assessora técnica Gizely Gomes.

“O objetivo foi trazer essa questão da conscientização, do uso consciente da água, da importância da preservação, do plantio, do replantio, da arborização, que é muito importante para garantir a água. Inicialmente com a Escola Espírito Santo e, posteriormente, vamos começar a visitar os colégios da rede pública para que seja disseminado no município”, contou o subsecretário municipal de Meio Ambiente, Anderson Azevedo.

Os estudantes chegaram ao zoológico, percorreram recintos dos animais e áreas verdes, e receberam orientações sobre o trabalho realizado no Zoo-VR, sobre a importância da água no meio ambiente e no dia a dia da população. Em seguida, os alunos participaram do plantio de mudas de árvores nativas da região.

“Gostei bastante na hora que eu plantei, porque foi a primeira vez que fiz isso. Achei interessante vir aqui estudar sobre isso. A gente aprender mais, ter uma consciência melhor sobre o que devemos fazer para não matar o meio ambiente. A gente depende da água. A economia da água é muito importante, assim como não desperdiçar. É replantar, manter a natureza equilibrada”, contou o jovem Davi William de Oliveira, 15 anos, aluno do 7º ano na Escola Espírito Santo.

Os estudantes estavam acompanhados do professor de Ciências Bruno Jorge Batista, que faz parte da coordenação do ProMEA (Programa Municipal de Educação Ambiental. Ele comentou que a proposta foi permitir que os alunos pudessem vivenciar experiências fora da sala de aula, colocando em prática o que aprendem de maneira interdisciplinar na escola, aproveitando algumas datas ambientais.

“A proposta de vir ao zoológico foi para discutir um pouco da condição da água em um contexto geral, falar um pouco de como está o município, e propor soluções, para que esses estudantes possam ser atores ecológicos e multiplicadores de boas ações”, concluiu o professor. Fotos de divulgação/Secom/PMVR