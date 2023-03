A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de terça-feira, uma pistola e munições em um ônibus que seguida de São Paulo com destino a Vitória, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Policiais rodoviários federais checaram as bagagens dos ocupantes e, dentro de uma mochila, encontraram a pistola calibre 9mm com as munições no pente. O dono da mochila foi identificado e foi preso em flagrante. A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil de Piraí. Foto: Divulgação