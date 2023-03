O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região iniciou a campanha salarial 2023, negociando a convenção coletiva do setor de montagem industrial, que será seguida pela negociação da convenção da construção pesada. Os objetivos da entidade são os reajustes nos salários, na cesta básica, na PLR, entre outros direitos, além da manutenção dos benefícios já conquistados pelas categorias nos acordos anteriores.

Segundo o presidente do sindicato, Sebastião Paulo de Assis, a prioridade continua sendo no mínimo a reposição da inflação acumulada, em toda tabela salarial e nas cláusulas econômicas, principais reivindicações das categorias. Para isso, o sindicato não mede esforços e seguirá confiante nas rodadas de negociações.

– Nos últimos anos vários sindicatos tiveram dificuldades, por conta das crises política e econômica e da pandemia, mas o nosso sindicato venceu todos os obstáculos e os nossos trabalhadores não tiveram perdas nas convenções e nos acordos coletivos, o que nos faz acreditar que vamos avançar muito mais daqui para frente – ressalta.

O planejamento para este ano, segundo Sebastião Paulo, é continuar trabalhando para superar as dificuldades, confiantes na retomada do crescimento com as obras do Minha Casa, Minha Vida, aeroporto regional, trem-bala, pátio de manobras em Barra Mansa, etc.

No decorrer do ano será negociada ainda a convenção coletiva do setor de construção civil leve, que engloba a maioria dos trabalhadores da base territorial do sindicato, e a convenção dos mármores e granitos, além dos acordos coletivos de trabalho individuais com empresas.