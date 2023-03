São 140 vagas para alunos do 1º ao 3º ano do Fundamental de toda a rede pública municipal

Estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental da rede pública municipal de Volta Redonda, interessados em participar das novas turmas do projeto Ballet Educação, da Secretaria Municipal de Educação (SME), podem se inscrever nesta sexta-feira, dia 24, das 8h às 12h, e das 13h às 16h, na sede da SME, no bairro Niterói. Serão oferecidas 140 vagas.

O projeto acontece em duas unidades escolares. Uma delas é a Escola Municipal Minas Gerais, no Retiro, onde serão abertas 20 vagas para alunos do 2º ano do Fundamental, que estudem em qualquer unidade da rede no turno da tarde.

“Os alunos que forem aprovados vão fazer o balé na parte da manhã. Nessa escola já funcionam 11 turmas e temos um horário disponível para atender o público interessado”, explicou a coordenadora do Ballet Educação, a professora Izabel Santos Leal.

Também serão oferecidas 120 vagas para alunos do 1º, 2º e do 3º ano do Fundamental da rede, para participarem das aulas na Escola Municipal Prof. Wladir de Souza Telles, no bairro Jardim Tiradentes. São 60 vagas para alunos que estudam pela manhã e outras 60 para estudantes do período da tarde.

“No Jardim Tiradentes, o objetivo é viabilizar o acesso para quem quer fazer ballet e mora no Jardim Tiradentes e em bairros daquela região, como o Roma, Vila Rica, Casa de Pedra, Siderópolis, Sessenta, Jardim Belvedere, São Geraldo, até mesmo para os moradores do Jardim Amália, Monte Castelo, a própria Vila Santa Cecília e outros bairros”, afirmou Izabel, ressaltando que o projeto atende exclusivamente alunos matriculados na rede municipal de Volta Redonda.

Inscrições

A inscrição deve ser feita nesta sexta-feira (24), das 8h às 12h, e das 13h às 16h, no Departamento Pedagógico da SME, que fica na Rua Santa Helena, nº 22, bairro Niterói. É necessário levar: cópia da certidão de nascimento do(a) candidato(a); declaração de escolaridade atualizada; uma foto 3×4 atualizada.

Provas

Os alunos inscritos farão uma prova prática, sendo avaliados em coordenação motora, musicalização, ritmo e flexibilidade, por uma banca examinadora composta por profissionais especializados em dança e música. Para participar, deverão usar os seguintes trajes: short e top, e cabelos presos num coque para meninas; short e camiseta para meninos.

A prova será aplicada no dia 31/3 (sexta-feira), na Escola Minas Gerais (Rua Vouga, nº 122, Retiro). O horário da prova é marcado no ato da inscrição. Fotos de divulgação/Secom/PMVR