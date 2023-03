Banda Municipal animou o evento para os alunos da unidade da Fevre voltada para a terceira idade na sede da Associação dos Aposentados, na Vila

A Academia da Vida Oscar Cardoso, unidade escolar da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) voltada para a terceira idade do município, completou 21 anos. O aniversário foi comemorado por alunos e professores com “Tarde Dançante” na sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), na Vila Santa Cecília, nessa quinta-feira, 23. A festa foi animada pelos músicos da Banda Municipal, com regência do maestro Rinaldo Galvão, e teve refrigerante, salgadinho e bolo na hora do “Parabéns pra você”.

Os colegas Marilene Pereira da Silva e Jair Braga foram um dos primeiros a invadir o salão. Ela frequentou a Academia da Vida por sete anos, ficou afastada, agora retornou para fazer o curso Mente Ativa. Ele está há dois anos na unidade e faz diversas aulas, entre elas Arte, Bem Viver e Informática. “Além de adquirir conhecimento, ampliamos o convívio social e fazemos amizades. É muito bom se sentir ativo, mesmo na terceira idade. Hoje, vou aproveitar para dançar”, falou Jair.

A Academia da Vida Oscar Cardoso foi inaugurada em 2004, ao final do segundo mandato de Antonio Francisco Neto como prefeito de Volta Redonda e homenageia a memória do ex-assessor e amigo, o jornalista Oscar Cardoso. A iniciativa, inédita no Brasil, tem proposta pedagógica que visa reforçar a linha de cuidado e promover o envelhecimento saudável, com ações voltadas para a valorização da pessoa idosa.

Lucy Ramos é a prova de que a ideia deu certo. Moradora da Vila Americana, a dona de casa de 84 anos está há 20 na Academia da Vida. “Já passei pelos cursos básicos, recebi diploma e comemorei muito as minhas conquistas após os 60 anos. Agora, faço os cursos de extensão. Gostei muito do curso de Arte, tenho um desenho a giz e carvão na parede de casa, que fiz durante as aulas, que é a minha preferida. Mas neste ano estou me dedicando ao teatro”, contou dona Lucy.

A diretora geral da Academia da Vida, Márcia Regina da Silva Campos, ressalta a importância da escola para a vida dos alunos da terceira idade. “Comprovamos os resultados das aulas com os depoimentos dos alunos. Eles relatam resgate da autoestima; a ampliação do conhecimento; a alegria e o bem-estar do convívio social; melhores condições de saúde; e mais disposição ao praticar exercícios próprios para a idade deles”, afirmou Márcia. Ok

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, prestigiou a festa de aniversário e disse que a Academia da Vida é um lugar de inspiração. “A disposição dos alunos, todos na terceira idade, com vontade de colocar a cabeça para funcionar e o corpo para movimentar. A unidade está fazendo aniversário, mas quem merece os parabéns são os alunos”, ressaltou, informando que, na próxima semana, inicia a reforma da sede da escola, no Acesso Laranja, no Estádio da Cidadania.

Também estavam no evento a diretora Pedagógica da Fevre, Valéria Augusta Coelho, e a assessora do Departamento Pedagógico da fundação, Mônica Serafim.

*Escola oferece 21 cursos para a pessoa idosa*

A Academia da Vida tem 236 alunos e oferta 21 cursos pensados e planejados para atender os interesses da pessoa idosa. Entre os mais procurados, estão: Curso Básico de Atualização, Português Básico, Matemática Básica, Letramento, Bem Viver (Saúde), Informática, Mente Ativa, Mundo Contemporâneo, Teatro, Coral, Dança, Arte, Exercício e Movimento, entre outros. Além dos mais recentes Mundo Espetacular e Estados do Brasil.

As portas de entrada para a 6ª unidade escolar da Fevre são os cursos de Letramento, Matemática Básica, Português Básico e o Curso Básico de Atualização, que tem duração de dois anos, com aulas na parte da manhã (das 8h às 11h30) e na parte da tarde (das 13h30 às 17h10). Os outros cursos são de extensão e têm duração de um ano.

O acesso à escola é exclusivo para idosos com 60 anos ou mais e feito por meio de inscrições, abertas todo final de ano. Mas a unidade também trabalha no sistema de lista de espera. Quando há desistência, novos alunos são chamados. Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR