Adolescente é agredido acusado de ter furtado carro em Barra Mansa

Um adolescente que completou 15 anos no último dia 20 foi agredido na tarde desta quinta-feira (23) com socos pelo dono de um carro que o acusou de furtar o seu veículo em Barra Mansa. O menor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia.

Não há informações sobre o seu estado de saúde. O caso ocorreu na Avenida Doutor Francisco Vilela de Andrade Neto, no Centro, e a Polícia Militar foi ao local para checar denúncia de agressão contra o adolescente.

No local, estava o dono do veículo – um Fiat Uno -, o adolescente e uma conselheira tutelar. Aos policiais, o proprietário do carro entregou uma chave micha, que teria sido usada pelo menor para furtar o automóvel, que foi recuperado pelos agentes.

O caso foi registrado na delegacia da cidade, para onde o autor das agressões foi levado para prestar depoimento. No momento desta publicação, também não havia informações como ficou o desfecho do caso na unidade policial.