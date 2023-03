A Defesa Civil de Resende participou da reunião de abertura das atividades do Comitê de Planejamento e Resposta de Emergências Nucleares, do Programa Nuclear Brasileiro, representando o Município de Resende.

A mesa foi representada por autoridades dos governos federal, estadual, Órgão Regulador e representante da INB (Indústrias Nucleares do Brasil).

Na ocasião membros da Defesa Civil destacou a importância da INB para o município, bem como o trabalho do colegiado do comitê e a preocupação da prefeitura com a segurança da população.