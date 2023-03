Homem morre em confronto com a polícia em Angra dos Reis

Um suspeito, ainda não identificado, morreu após trocar tiros com policiais militares na noite de quarta-feira, dia 22, no bairro Sapinhatuba II, em Angra dos Reis. A Polícia Militar informou que estava em patrulhamento quando foi recebido à tiros. Houve revide e após o tiroteio os agentes encontraram um dos suspeitos caído no chão, ainda vivo.

Nas proximidades os agentes encontraram a pistola, 109 sacolés de crack, 151 cápsulas de cocaína, cinco munições intactas, um carregador e dois comunicadores. A vítima foi levada para o Hospital Municipal de Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos. A pistola e as drogas foram apresentadas na Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis.