Igor Luiz Ramos Rodrigues, de 21 anos, faleceu na quarta-feira, no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ele pilotava a motocicleta que colidiu com um carro, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no bairro Vila Mury, no último dia 11.

A namorada de Igor, Ana Beatriz Ferreira Andrade, de 20 anos, que estava na garupa da moto, morreu no local do acidente. O corpo de Igor será sepultado na manhã desta quinta-feira (23), no Cemitério São Francisco, em Barra Mansa.