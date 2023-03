O piloto de Volta Redonda Daniel Mageste que é 13 vezes campeão nacional de Automobilismo Virtual, agora tem o seu carro disponível em um dos melhores e mais populares jogos de simuladores do Brasil, o “Automobilista 2”.

Um dos detalhes que mais chamam atenção é que no seu veículo está estampada a bandeira de Volta Redonda (reforçando o laço do piloto com a cidade em qual nasceu e sempre viveu) e as marcas de empresas do Sul do Estado que são patrocinadoras pessoais dele.

O Automobilista é um jogo desenvolvido e comercializado pela empresa Reiza Studios e dispõe na sua base as principais pistas e categorias das competições de automobilismo real que são disputadas no país. Uma destas categorias foi recém lançada no jogo, a Formula Inter, na qual Daniel competiu a maioria de suas corridas no automobilismo real, e por isso seu carro foi um dos escolhidos para a versão virtual.

O piloto de VR afirmou que é uma honra poder levar o nome e a bandeira da cidade para um game tão popular no meio do automobilismo virtual.

– Fico mais uma vez realizado por levar o nome da minha cidade para o Brasil e o mundo. Nosso carro replicado no jogo tem a bandeira de Volta Redonda que sempre levei comigo nos momentos importantes da carreira, e também a marca dos patrocinadores da região com quem estou há três anos. Este simulador é amplamente usado no Brasil e em todo o mundo, mostrando mais uma vez a prova de que podemos dar muito retorno mesmo com pouco investimento, afirmou o piloto.

Onde é possível adquirir o jogo

O Automobilista 2 está disponível para compra e download na Steam, que é uma das mais importantes plataformas de distribuição de jogos digitais para computadores do mundo, e está custando R$119,99.

Crescimento do Setor de Jogos Eletrônicos no Brasil

Dados sobre os setores de mídia e entretenimento divulgados pela empresa de consultoria e auditoria PwC, apontaram que no ano de 2021 o Brasil assumiu o posto de maior mercado de games da América Latina superando o México, naquele ano esta promissora indústria teve uma receita de U$$ 1,4 bilhão e a expectativa é que até 2026 está receita seja de U$$ 2,8 bilhões, o que tornará o Brasil detentor de 47,7 da receita deste segmento na região.

Dentre os jogos mais adquiridos no país se destacam os jogos para computadores que em 2021 teve a receita de U$$ 256 milhões e pode chegar em 2026 gerando U$$ 316 milhões de receita.

Daniel que desde novo é um grande consumidor de games e produtos ligados a área falou sobre o crescimento do setor e que se sente feliz em hoje fazer parte desta indústria que é muito promissora.

