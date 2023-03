Policiais do 37ºBPM prendem foragido da Justiça em Resende

Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas

Policiais militares do 37º BPM (Resende), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), após informações passadas pelo disque denúncia, prenderam na manhã desta quinta-feira, dia 23, um foragido da Justiça, de 22 anos, na Rua 1, no bairro Baixada Olaria, em Resende.

Após receberem a informação de sua localização, policiais do Patamo, conseguiram localizar e prender o criminoso. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, após consulta junto a base da P/2, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor por tráfico de drogas.

O jovem foi levado à 89ª DP (Resende), onde foi cumprido o Mandado de Prisão e tomadas às medidas cabíveis sobre o caso, sendo o preso encaminhado a uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.