Rodovia dos Metalúrgicos começa a ganhar novo asfalto em Volta Redonda

Obras vão do trecho compreendido entre o Cemitério Portal da Saudade até o mergulhão

A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo do Estado, avançou com as obras de asfaltamento na Rodovia dos Metalúrgicos. Nesta semana, após os trabalhos de fresagem e troca de solo, a empresa responsável iniciou a colocação do novo asfalto propriamente dito.

O trecho beneficiado vai do trevo que fica próximo à entrada do Cemitério Portal da Saudade até o Mergulhão Marco Antônio dos Reis, nas proximidades do Hospital São João Batista (HSJB).

“A retomada desta frente de asfaltamento é muito importante para a gente recuperar o pavimento de nossa cidade. Nós torcemos para as chuvas darem uma trégua, pois só assim poderemos acelerar esse trabalho tão esperado de manutenção. Mesmo com a chuva ainda caindo, estamos trabalhando, mas se parar de chover, vamos poder fazer muito mais”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

As obras de asfaltamento em Volta Redonda ocorrem através de uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado. Os serviços são fiscalizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). Ao final desta etapa, segundo cronograma da secretaria, as obras vão seguir para o bairro São Geraldo.

Além deste contrato, a Prefeitura de Volta Redonda tem agora mais duas frentes de asfaltamento abertas no bairro Roma. Dentro deste projeto, que também funciona através de parceria com o governo estadual, serão asfaltadas mais de 300 ruas de diferentes bairros da cidade. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.