Reunião foi para entender as demandas do bairro e achar soluções

O secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa esteve reunido, na noite dessa quarta-feira (22), com moradores do bairro Morada da Colina, para ouvir e entender as demandas locais. Foram buscadas soluções que estejam de acordo com os moradores do bairro, representados pelos que participaram da reunião.

“Buscamos a melhoria da qualidade de vida da população de Volta Redonda e o diálogo aberto é a forma mais eficaz de conseguir as soluções em conjunto, que agrade a todos. Não existe sucesso na segurança pública sem participação social, queremos uma segurança próxima e que busque sempre a solução das aflições sociais”, afirmou o secretário. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR