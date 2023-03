Jogo-treino entre Barra Mansa e CEFAT Angra dos Reis – Foto: BMFC (Divulgação)

Na tarde desta quinta-feira (23/3), a equipe sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube realizou o seu terceiro jogo-treino de pré-temporada visando a preparação para a disputa do Campeonato Carioca (Série B2). O clube barra-mansense venceu o CEFAT Angra dos Reis pelo placar de 4 a 0.

Atuando no Estádio Leão do Sul, a atividade foi disputa em três tempos de 30 minutos e os gols do Barra Mansa foram marcados por Andrey, André Baré, Luan Lucas e Vitor.

Nesta sexta-feira (24/3) a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) realizará o sorteio da tabela do Campeonato Carioca (Série B2) da categoria sub-20. A competição tem início previsto para o mês de maio e contará com a participação de 10 clubes: Angra dos Reis EC, AA Carapebus, Barra Mansa FC, Bonsucesso FC, Campo Grande AC, EC Rio São Paulo, FC Rio de Janeiro, Mageense FC, SE Belford Roxo e SE de Búzios.

Por Diogo de Oliveira Paula/Blog Leão do Sul