O suspeito de ter matado a sua própria namorada na madrugada de quarta-feira, dia 15, Fábio Gaspar Maciel, 29 anos, se entregou no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no distrito Santana de Capivari, em Pouso Alto (MG).

Policiais da Delegacia de Polícia Civil de Aiuruoca confirmaram a prisão. O acusado foi conduzido a Seccional de São Lourenço. Depois será encaminhado para o presídio de São Lourenço.

A namorada do acusado, Lídia da Costa Souza, de 27 anos, moradora de Resende foi morta em uma propriedade da zona rural no bairro Alcantilado em Bocaina de Minas.

Segundo o delegado Ed Elvis Rodrigues Garcia, responsável pelo caso, pouco antes de ser morta, muito nervosa, ela enviou um áudio para uma amiga contando que Fábio estava do lado de fora da casa exigindo que ela abrisse a porta para conversarem.

Segundo a polícia, no áudio ela pedia para que ele fosse embora, pois o suspeito já teria dado um tiro com uma arma de fogo naquele dia. O delegado destacou que ela estava muito nervosa no áudio.

A Polícia Militar foi acionada, mas encontrou a mulher já sem vida com um tiro de espingarda calibre 12. Segundo a Polícia Civil, o casal morava junto há seis anos na casa onde o crime aconteceu.