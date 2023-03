Atividades ocorrem das 9h às 14h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília; evento contará com shows regionais e distribuição de pipoca e algodão doce

A Prefeitura de Volta Redonda promove neste sábado (25) uma ação social em celebração ao mês da mulher, das 9h às 14h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O evento contará com shows regionais, brinquedos para crianças, atividades para as mulheres, distribuição de pipoca e algodão doce. Ao longo do dia, também haverá atendimentos de moradores beneficiados por programas sociais., através do CadÚnico (Cadastro Único). A ação é voltada para a atualização do cadastro de famílias inscritas e beneficiárias do Bolsa Família, do Governo Federal.

A atualização do CadÚnico é necessária para evitar o bloqueio, suspensão ou até o cancelamento do benefício. A pessoa que estiver em dúvida se precisa realizar o recadastramento, pode procurar o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) ou comparecer ao mutirão do CadÚnico. O beneficiário que for ao mutirão deve estar munido de todos os documentos inclusive originais dos integrantes da família que morar na mesma residência.

O evento deste sábado ocorre por meio da integração entre as secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac), de Cultura (SMC), de Saúde (SMS), de Esporte e Lazer (Smel) e o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA). Fotos: Cris Oliveira-Secom/PMVR