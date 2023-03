Escola Domingos Maia, no bairro São Geraldo, foi destelhada após temporal do último dia 20 e passará por obras emergenciais

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda conseguiu, junto ao Governo do Estado, a cessão de seis salas do Colégio Estadual Rondônia, no bairro São Geraldo, para dar continuidade às aulas nos turnos matutino (manhã) e vespertino (tarde) da Escola Municipal Domingos Maia, também no São Geraldo. Com a transferência das aulas, 238 alunos da escola municipal compartilharão o espaço com os estudantes da rede estadual a partir das 7h desta segunda-feira (27).

A Escola Municipal Domingos Maia sofreu um destelhamento durante temporal ocorrido na última segunda-feira (20) e precisará passar por obras emergenciais. O objetivo da transferência, de acordo com o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, foi buscar uma solução rápida, evitando grandes impactos na rotina dos estudantes.

“Fizemos contato com o Estado e fomos prontamente atendidos. Nós só temos a agradecer. Serão seis salas que vão poder nos auxiliar neste período em que as nossas instalações estarão sendo recuperadas. O importante é que essas crianças não terão maiores prejuízos”, garantiu Sodré.

A diretora e a diretora-adjunta da Escola Domingos Maia, Gisele de Paula e Jéssica Lanxeu, respectivamente, reforçaram que o intuito da medida foi garantir a adaptação rápida dos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

“As equipes estão se organizando e os pais, responsáveis e alunos podem esperar o mesmo acolhimento que temos em nossa unidade no Colégio Estadual Rondônia”, disseram, frisando que a Escola Municipal Domingos Maia é uma unidade polo bilíngue com ensino de Libras (Língua Brasileira de Sinais) a todos os alunos e que também conta com 21 estudantes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Prefeitura promove reformas em escolas e realoca alunos

Assim como será com a Escola Municipal Domingos Maia, a prefeitura fez procedimento parecido para que obras pudessem ser realizadas na Creche Municipal Ayrton Senna, na Vila Santa Cecília. O prédio do antigo Macedinho foi cedido pela Fundação CSN (FCSN), por meio de parceria com a prefeitura, para garantir a continuidade das aulas da unidade. O espaço está abrigando as aulas para os 132 alunos, enquanto a creche passa por melhorias.