Uma operação do 28º BPM (Polícia Militar) comandada pelo coronel Ronaldo Martins, realizada na manhã desta sexta-feira, dia 24, às 6 horas, terminou com a apreensão de uma pistola, drogas e desmontou uma refinaria que funcionava no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

A operação teve apoio dos Batalhões 10 BPM (Barra do Piraí), 33º BPM (Angra dos Reis), 37º BPM (Resende), da Polícia Civil e de guardas municipais de Volta Redonda. No total, 98 agentes participaram da operação, assim distribuídos: 86 policiais militares, quatro policiais civis e oito agentes da Guarda Municipal e dois agentes da saúde.

A Secretaria de Saúde de Volta Redonda também acompanhou a operação, para atuar, caso houvesse feridos. Duas ambulâncias deram apoio aos agentes. Foram disponibilizadas 40 viaturas operacionais, uma ambulância de apoio e um veículo blindado (Caveirão).

Os agentes focaram nos bairros considerados críticos com relação ao tráfico de drogas. Em Barra Mansa o alvo foi a Vila Delgado, no bairro Ano Bom. Em Barra do Piraí foi o distrito da Califórnia. Em Volta Redonda, os policiais atuaram mais no Dom Bosco e Santa Cruz, onde uma refinaria de drogas foi desmantelada.

A ação teve como objetivo a repreensão ao tráfico de drogas e redução dos indicadores do Sistema Integrado Metas do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, bem como apreensão de armas, drogas e veículos, aumentando assim a sensação de segurança e reforçando a ostensividade na área de policiamento.

RESULTADO DA OPERAÇÃO

Área do 10° BPM (Barra do Piraí)

DISTRITO DA CALIFÓRNIA

Quatro presos

Uma pistola calibre .40

14 munições de calibre .40

20 munições de 9mm

Entorpecentes a contabilizar

R$ 1.805 EM ESPÉCIE

Uma câmera de monitoramento

Oito celulares

Um tablete

Um notebook

13 gaiolas com pássaros silvestres

Quatro veículos apreendidos, sendo duas motos e dois carros.

Cinco autuações (Código Trânsito Brasileiro)

Duas bases de rádios transmissores

RESULTADO OPERACIONAL

ÁREA DO 28° BPM

Na Vila Delgado, no bairro Ano Bom (Barra Mansa) dois presos

Uma pistola calibre .40

Um carregador de pistola

10 munições intactas calibre.40

BAIRRO: DOM BOSCO/VR

Dois suspeitos maiores e um menor de idade conduzidos à delegacia

Seis munições Calibre 7.62

20 munições Calibre 5.56

169 munições calibre .40

14 munições calibre 9 mm

36 munições Calibre 38

Oito munições calibre 380

Quatro munições calibre 32

Duas pedras grandes de crack

51 pedras pequenas de crack

Dois rádios transmissores

Um par de coturno

59 pinos de cocaína

Uma mochila preta

Uma capa de colete

Duas folhas com etiquetas para endolação.

OPERAÇÃO NA ALAMEDA PADRE JÚLIO MEIRA NO BAIRRO SANTA CRUZ II

Dois suspeitos conseguiram fugir pelos fundos de um imóvel onde a refinaria funcionava, escapando por uma área de mata.

Foram recuperados

1.080 PINOS DE COCAÍNA

Cinco sacos contendo pó branco

Pedaços de erva seca

70 Pedras de erva seca prensada

Cinco lança perfume

Aproximadamente 5.000 ependorff (vazios)

Um liquidificador

Quatro balanças

Uma bacia e duas peneiras

Uma faca

Uma tesoura

Dois grampeadores

Dois pacotes de sacolés

20 potes de pó Royal

Etiquetas 40 gramas de 100

Uma coronha de fuzil

Uma capa de colete

OPERAÇÃO DE TRÂNSITO

20 infrações de trânsito

Nove veículos removidos (oito motocicletas e um automóvel)