Identificadas as vítimas do duplo homicídio no bairro Água Limpa

Foram identificadas como sendo Vitor da Soledade Silva Costa, de 28 anos, e Júlio César da Costa Manoelino, de 58, os dois homens que estavam dentro do veículo Chevrolet Corsa Wind, que foi perfurado com vários tiros no final da tarde desta sexta-feira, dia 24, na Rua Eloy Pereira Pimentel, no núcleo Santa Luzia, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

O carona, identificado como Vitor morreu no local. Júlio César que conduzia o veículo chegou a ser socorrido no Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no início da noite. Segundo informações preliminares, o veículo seria um carro de aplicativo, mas não foi confirmado pela polícia