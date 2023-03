Morreu no início da noite desta sexta-feira (24), no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, o homem, de aproximadamente 50 anos, baleado dentro de um carro no bairro Água Limpa. Ele ainda não foi identificado.

Segundo apuração do portal, o óbito foi confirmado às 18h10min e a vítima foi levada em estado grave para a unidade médica. O crime aconteceu durante a tarde, na Rua Eloy Pereira Pimentel, e a vítima que morreu no hospital estaria dirigindo o veículo, alvejado por cerca de 50 tiros. O homem que estava como passageiro do carro morreu no local.

De acordo com populares, as vítimas teriam sido interceptadas por criminosos em um carro preto. No momento desta publicação, ninguém havia sido preso.