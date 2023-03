Policiais militares do 28º Batalhão da Polícia Militar, tendo apoio dos batalhões de Angra dos Reis (33º), Barra do Piraí (10º BPM), e Resende (37º) estão realizando desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 24, uma operação de combate ao crime em Barra Mansa, Volta Redonda e Barra do Piraí.

O objetivo da operação é o combate ao tráfico de drogas e o desarmamento. O coronel Ronaldo Martins, comandante do 28º BPM está a frente da operação. Em Barra Mansa, os policiais estão fazendo varredura na Vila Delgado, no bairro Ano Bom.

Em Volta Redonda, a atuação da polícia focada nos bairros Dom Bosco, São Luiz e Santa Cruz. Em Barra do Piraí a atuação da polícia está no distrito da Califórnia. No bairro Santa Cruz, a Polícia Militar estouraram uma refinaria do tráfico, localizada na Alameda Santa Maria. Dos suspeitos fugiram pelos fundos de um imóvel onde a refinaria funcionava. Eles fugiram por uma área de mata.

Um tronco de árvore estava segurando a porta de um imóvel para dificultar o acesso dos policiais. No local os agentes apreenderam uma grande quantidade de pó semelhante a cocaína, bacias, coadores, liquidificador e outros produtos usados no preparo de cocaína, além de dois sacos grandes contendo milhares de pinos, usados para acondicionamento da droga para venda, juntamente com um colete balístico.

O comandante do 28º BPM, Ronaldo Martins, ficou de divulgar um balanço da operação.