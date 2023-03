Polícia Civil apreende adolescente que planejava ataque em escola

Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) realizaram, nesta sexta-feira (24/03), a “Operação Liberatio”, contra um adolescente que planejava um atentado contra alunos e professores de uma escola do Centro do Rio. Os agentes foram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e de adolescente infrator. O menor foi localizado e apreendido em uma rua do Centro.

A operação ocorre após troca de informações entre a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Interpol e a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), que colaborou com todo o processo de investigação. As informações eram compartilhadas pelo adolescente pela internet e, segundo apurado, ele também fazia apologia ao nazismo.

Ainda no âmbito da operação, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão no domicílio de um outro adolescente, em Realengo, Zona Oeste do Rio. Ele também teria publicado vídeos na internet.

As investigações revelaram que o ataque estava planejado para o dia 20 de abril deste ano. A data marca os 24 anos do massacre de Columbine, nos Estados Unidos. Na ocasião, dois alunos entraram armados em um colégio do estado do Colorado e mataram 12 estudantes e uma professora. Outras 24 pessoas ficaram feridas.