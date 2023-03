Policiais militares prendem homem por tentativa de homicídio em Paraty

Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), após informações do disque denúncia, prenderam na tarde da quinta-feira, dia 23, um jovem, de 23 anos, por tentativa de homicídio contra os agentes na Rua São José, no bairro do Condado, em Paraty.

Os agentes foram até o local indicado pela denúncia anônima e foram recebidos a tiros por três suspeitos armados. Houve revide e os suspeitos fugiram. Após uma varredura pelo local, os agentes apreenderam 96 pinos de cocaína.

Os policiais estavam seguindo para a delegacia de polícia de Paraty, quando receberam informações de que um suspeito estaria baleado dentro Colégio Ministro Sérgio Mota no bairro Pantanal. Os policiais foram até o colégio e encontraram o suspeito, que seria morador da cidade de Volta Redonda, com a calça molhada, sujo e com respingos de sangue em sua roupa.

Os agentes acreditam que ele tenha se ferido numa área de mata até atravessar um pequeno rio para fugir da ação da Polícia Militar. O criminoso se encontrava em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica. Ele foi reconhecido como sendo um dos suspeitos que atiraram contra os policiais momentos antes.

Diante dos fatos, os policiais se deslocaram até a 167° DP (Paraty) para apresentação do material e do suspeito de ter atentado contra os policiais. Ele permaneceu preso, sendo autuado pelos crimes de tráfico de drogas, resistência qualificada e tentativa de homicídio. Depois foi encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.