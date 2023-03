Espaço para reuniões presenciais e audiências on-line homenageia o ex-procurador do município Dr. Hudson Rodrigues de Oliveira

A Prefeitura de Volta Redonda inaugurou na tarde desta sexta-feira, 24, a Sala de Reuniões e Audiovisual Dr. Hudson Rodrigues de Oliveira, na Procuradoria Geral do Município (PGM), no Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado. O espaço, que homenageia o ex-procurador Geral do município, é adequado para realização de reuniões presenciais e audiências online. Por conta da informatização do Tribunal de Justiça do Estado e do Ministério Público, os processos judiciais são hoje em sua grande maioria eletrônicos e as audiências ocorrem em ambiente virtual.

O homenageado, Hudson de Oliveira, assumiu pela primeira vez o cargo de Procurador Geral do Município de Volta Redonda durante o mandato do prefeito Marino Clinger Toledo Neto, entre 1986 e 1988. Ele ainda atuou na mesma função entre 1997 e 2004, durante os dois primeiros mandatos de Antônio Francisco Neto como prefeito de Volta Redonda. E o local que foi transformado na sala de reuniões e audiovisual foi ocupada por ele durante o tempo que esteve à frente do departamento. Além disso, o advogado atuou como assessor especial de Neto entre 2009 e 2016, nos outros dois mandatos do prefeito.

O prefeito Antonio Francisco Neto, muito emocionado, lembrou os anos que trabalhou ao lado do Dr. Hudson. “Além de ter sido procurador geral nos dois primeiros mandatos, ele foi meu assessor especial nos dois seguintes. E ainda atuou ao meu lado na Cehab (Companhia Estadual de Habitação), no Detran-RJ e na Secretaria de Estado de Receita. Ele foi um grande exemplo para todos”, falou Neto, ressaltando que esta justa homenagem é apenas a primeira de muitas que virão.

O deputado estadual Munir Neto também esteve na cerimônia. “Com sua experiência, atuação no poder público e conselhos, Dr. Hudson foi um dos responsáveis por fazer da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) de Volta Redonda uma referência”, afirmou Munir.

A procuradora Geral do município, Arleuse Salotto Alves, agradeceu ao subprocurador Waldiney Alves de Oliveira, que teve a ideia de dar o nome Dr. Hudson Rodrigues de Oliveira ao novo espaço na PGM, e toda sua equipe de trabalho. “Dr. Hudson foi uma pessoa que contribuiu, e muito, com a construção de Volta Redonda e merece todas as homenagens”, disse.

O subprocurador Waldiney Oliveira também lembrou do tempo que atuou na PGM ao lado do Dr. Hudson e ressaltou a importância da nova sala que leva o nome dele. “O local, onde ele trabalhava, marca agora o término das ações de reestruturação e modernização por que passou a PGM após o prefeito Neto reassumir o município”, contou.

Dois dos três filhos do Dr. Hudson também participaram da cerimônia e receberam placas de homenagem das mãos do prefeito Neto e da equipe da Procuradoria Geral do Município. Estavam no evento a filha Mônica Tolledo de Oliveira, que é desembargadora e atua na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; e o filho Sérgio Tolledo de Oliveira. A viúva Lêda Tolledo Vieira de Oliveira não compareceu por problemas de saúde; e a filha Patrícia Tolledo Arcangeli mora fora do Brasil.

Sérgio Tolledo de Oliveira agradeceu a homenagem e, principalmente, a parceria do prefeito Neto que sempre valorizou seu pai como amigo e como profissional. “Quando começou a se dedicar ao serviço público, meu pai já tinha passado dos 60 anos. E, ao lado do prefeito Neto, atuou até o fim da vida, aos 87 anos. Tenho certeza que o trabalho após à aposentadoria deu vida nova a ele. Obrigado a todos”, disse o filho do Dr. Hudson.

O evento também reuniu na Procuradoria Geral do Município os secretários municipais de Fazenda, Vinícius Arbach, e de Governo, Carlos Macedo; o presidente da EPD (Empresa de Processamento de Dados), Edvaldo Luiz Silva; além do vereador Ednilson Azevedo da Silva, o Vampirinho.

Homenageado

Dr. Hudson Rodrigues de Oliveira nasceu no município mineiro de Juiz de Fora, em 1930, e radicou-se em Volta Redonda em 1959. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora-UFJF em 1957 e atuou como advogado na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional); como Defensor Público, com atuação em diversas Comarcas da Baixada Fluminense e Região Sul do Estado; e exerceu a atividade de consultor jurídico do Grupo Empresarial Wandir Carvalho, em Volta Redonda.

Na Prefeitura de Volta Redonda, foi prestador de serviços jurídicos da Companhia de Habitação de Volta Redonda (Cohab-VR), antes de assumir a Procuradoria Geral do Município, e entre 2009 e 2016 atuou como assessor Especial no terceiro e quarto mandatos do prefeito Neto. No governo do Estado, exerceu a vice-presidência da Cehab-RJ e do Detran-RJ, assim como o cargo de assessor da Secretaria de Estado da Receita, nos períodos em que Neto esteve à frente destes órgãos públicos.

Dr. Hudson faleceu aos 87 anos, em 2017, tendo sido membro da Ordem dos Advogados do Brasil por 60 anos. Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR