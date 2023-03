Profissionais que atuam no projeto da secretaria de Ação Comunitária foram homenageados em cerimônia no Palácio 17 de Julho

O projeto “Advogado Social”, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda, completou um ano de retomada, com cerca de 4 mil atendimentos de suporte jurídico a famílias cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade. Para celebrar o feito, a prefeitura prestou uma homenagem aos profissionais que atuam no projeto, durante cerimônia realizada no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado, na manhã desta sexta-feira (24), que teve a presença de diversas autoridades do município e do estado, além de representantes da sociedade civil e outras instituições.

Foram homenageados os advogados sociais: Lara de Araújo Carvalho; William Ferreira de Carvalho Júnior; Juliana de Castro Lopes Medeiros; Valéria Oliveira, que atuam no programa promovido pelo Departamento de Proteção Social Básica da Smac, após frequente procura das famílias acompanhadas pelos Cras. O “Advogado Social” é oferecido como forte instrumento na promoção do acesso à justiça, pois permite que os usuários tenham a informação jurídica de forma gratuita em sua própria comunidade, diminuindo o deslocamento e os custos.

O objetivo é que as famílias possam contar com o suporte jurídico de advogados que se deslocam para os bairros estabelecidos dos respectivos 31 Cras e Centros de Convivência, a partir de uma agenda que é mantida para permitir o contato regular com os usuários, através de atendimentos coletivos ou individuais. As equipes de cada Cras, de posse de sua listagem de atendimento, fazem o agendamento dos usuários conforme disponibilidade de dia e hora.

Cerimônia

A abertura da cerimônia aconteceu com apresentação da ação “Guarda Chuva de Poesias” e entrega de poesias por participantes da oficina de Teatro do Cras Nova Primavera: Maria Gabrielli Araújo Jesus e Lorran Pieri Soares dos Reis. Depois foi apresentado vídeo sobre o Advogado Social e, em seguida, foi composta a mesa de abertura com as seguintes autoridades: prefeito Antonio Francisco Neto; deputado estadual Munir Neto; secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, e a subsecretária da Smac, Rosana Marques, a Branca; o ex-deputado federal Delegado Antônio Furtado; a coordenadora do programa “Advogado Social”, Adriele Gama; e o Dr. Rodolfo Levenhagen, responsável por iniciar o projeto.

“Esse projeto só aconteceu graças a vocês (advogados sociais). Sou uma privilegiada por ter essa equipe incansável e capacitada. Todos os usuários são muito bem recebidos e a palavra é gratidão. E que daqui pra frente venham novos projetos e desafios”, disse a coordenadora Adriele, aproveitando a ocasião para lançar oficialmente a primeira edição da cartilha Direito Legal, que será distribuída nos Cras com orientações jurídicas. Nesta primeira edição o tema é sobre os direitos ao BPC/LOAS – Benefício de Prestação Continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga ao cidadão em determinadas condições.

Em seguida foi a vez de Rodolfo Levenhagen agradecer pela oportunidade de retomar o programa que, segundo ele, gerou muitos resultados positivos. “É muito gratificante. É um orgulho ter feito parte desse trabalho que é realizado em equipe. Ele qualifica cada vez mais a assistência social e não tenho dúvidas de que é um benefício para a população”.

O Delegado Antônio Furtado elogiou o programa, citando que deve ser um exemplo para outras cidades do país. “É importante que a pessoa tenha orientação e que isso possa virar benefício.

A subsecretária de Ação Comunitária Branca também parabenizou todos os envolvidos: “É uma honra, uma gratidão, porque sei que temos uma equipe competente, e esse projeto traz mais humanidade no atendimento às pessoas, e está melhorando as relações familiares, que é o que importa”, acrescentou.

A secretária Carla Duarte destacou a importância de os Cras receberem o programa para que ele aconteça. “É importante a acolhida dos Cras. A gente consegue ver a gratidão das pessoas. Tivemos depoimentos de situações paradas há mais de 10 anos e que os advogados sociais conseguiram dar prosseguimento. É dar mais dignidade, fazer o melhor para que a população de Volta Redonda se sinta realmente acolhida. Estou muito feliz”, disse Carla, que também foi homenageada durante a cerimônia, pelo trabalho realizado.

O próximo participante da mesa a falar foi o deputado Munir Neto, destacando que o “Advogado Social” leva a Justiça a quem não tem condições. “É um projeto de excelência. A doutora Carolina nos apresentou esse projeto que levamos até 2016. Quando voltamos, retomamos a partir da reabertura dos Cras, e vai continuar avançando”.

Em seguida, o prefeito Neto iniciou sua fala agradecendo a todos presentes e aos envolvidos no desenvolvimento e execução do programa. “Temos que fortalecer os Cras, esse trabalho, principalmente para quem mais precisa, é importante ser valorizado. Como o Munir sempre diz: Volta Redonda é proporcionalmente o município que mais tem Cras por habitante no país. E vamos chegar a 40 Cras ainda este ano. Estamos trabalhando todos os dias para melhorar o atendimento”, disse o prefeito.

A cerimônia foi encerrada com a entrega das placas de homenagem aos advogados sociais e com uma apresentação de chorinho com a música Mulher Brasileira, de autoria do cantor e compositor Benito de Paula, ainda em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado neste mês (8 de março). A canção foi tocada por Cacá (Carlos Alberto da Silva Avelino), facilitador de cavaquinho e percussão, que estava acompanhado de Wesley da Silva Paes de Oliveira, participante da Oficina de cavaquinho e percussão do Cras Açude. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.