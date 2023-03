Um homem suspeito de agredir a ex-mulher foi detido na tarde desta sexta-feira (24) com uma espingarda de chumbinho, facas e munições em Volta Redonda. Ele foi encontrado pela Polícia Militar na Rua Santa Clara.

A PM chegou até o homem após denúncia da própria mulher relatando a violência doméstica. Após revista, os agentes encontraram em posse do suspeito uma espingarda de chumbinho, uma pistola airsoft, 22 munições calibre .40, 10 munições calibre 32, 10 munições calibre 22, seis munições calibre 380, um carregador calibre 380, oito facas, dois facões, duas machadinhas, um soco inglês e um porta carregadores.

O suspeito e a vítima foram levados para a delegacia. No momento desta publicação, não havia informações sobre o desfecho da ocorrência. No início da noite, em Barra Mansa, um homem de 28 anos foi flagrado com um revólver calibre 32. A abordagem ao suspeito ocorreu na Rua Enezir José Gonçalves, na Vila Independência.

O revólver estava com seis munições intactas e o celular do suspeito também ficou apreendido. (Foto: PM/Divulgação)