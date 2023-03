Duas grandes frentes de trabalho são abertas no bairro, que terá dezenas de ruas asfaltadas

O prefeito Antonio Francisco Neto acompanhou nesta sexta-feira, dia 24, as duas frentes de obras que foram abertas para melhorar a pavimentação e a drenagem da região do Roma. Ao todo, somente nesta etapa, serão asfaltadas pelo menos 30 ruas dos bairros, que compreendem uma das áreas que mais cresceu em Volta Redonda nos últimos anos.

Uma das frentes está em um trecho na principal via de acesso ao bairro, que vai ganhar asfalto em breve e atualmente recebe um trabalho para melhorar a rede de drenagem. O objetivo é fazer uma base de qualidade, que garanta mais durabilidade ao asfalto que será colocado na rua. A planilha da obra prevê que a nova pavimentação vai alcançar o trecho que vai da ponte próxima aos condomínios residenciais até o trevo de acesso à estrada Roma-Getulândia.

Além disso, a partir de uma parceria com o Governo do Estado, serão asfaltadas outras 29 ruas internas do Roma. A planilha foi elaborada a partir de levantamento feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). As máquinas já começaram a trabalhar na Rua Siriema, dando a largada para o contrato que vai asfaltar quase 300 ruas de diversos bairros de Volta Redonda.

“O contrato que vai asfaltar a rua de acesso ao bairro é um e os das ruas internas é outro. Assim que a empresa acabar de se instalar na cidade, ela vai abrir outras frentes. O Santo Agostinho deve ser o próximo bairro beneficiado. Temos agora um novo contrato para ser assinado com o Estado, para mais quase 200 ruas. A gente vai asfaltar praticamente toda nossa cidade, graças ao apoio do governador Claudio Castro”, disse o prefeito.

Com os contratos de asfaltamento em vigor, Neto também pediu para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura acelere as ações de tapa-buracos. A secretária da pasta, Poliana Moreira, afirmou que, com a trégua prevista para as chuvas a partir de abril, a manutenção poderá ser feita de maneira mais produtiva.

“Com as chuvas, não é possível jogar asfalto, o mato cresce sem parar. Isso não é em Volta Redonda, mas em todo lugar. De toda forma, o prefeito está traçando um planejamento para que tudo isso seja amenizado nos próximos meses. A mudança de clima vai nos obrigar a refazer todo o planejamento daqui para frente”, disse Poliana. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.