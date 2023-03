O Volta Redonda anuncia a renovação de contrato do lateral-direito Wellington Silva, de 35 anos, nesta sexta-feira, dia 24. O novo contrato vai até o final do Campeonato Carioca de 2024.

Wellington Silva disputou 12 jogos na atual temporada (10 pelo Campeonato Carioca e dois pela Copa do Brasil) e deu duas assistências. O atleta chegou ao Volta Redonda em abril do ano passado e soma pelo clube 39 partidas e um gol marcado.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior comentou sobre a renovação do atleta que é um dos líderes dentro do elenco:

“Felizes por renovar o contrato do Wellington Silva, um dos líderes de nosso elenco que estava com algumas propostas, mas optou por acreditar em nosso projeto. Esperamos anunciar outras renovações em breve, além da chegada de novos atletas”, disse.

O lateral tem passagens por Flamengo, Fluminense, Internacional, Bahia, CSA, Boavista, Juventude, Remo e Resende. Próximo de completar um ano no clube, Wellington Silva terá em 2023, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro como calendário.