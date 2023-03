O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informa que um trecho da Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, no bairro Niterói, terá o trânsito interrompido neste fim semana (dias 25/3 e 26/3), para continuidade da obra de construção da rede de abastecimento de água da Avenida Beira-Rio. A interrupção acontecerá no trecho entre as ruas Santa Alzira e Santa Júlia, no sábado, das 13h às 20h, e no domingo, das 8h às 20h.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) orienta os motoristas a seguirem as placas de sinalização que foram instaladas para desviar o fluxo de veículos que seguem para o Centro e para o Retiro. Agentes da Guarda Municipal (GMVR) também estarão em pontos estratégicos para auxiliar os motoristas e ajudar no ordenamento do trânsito. Secom/PMVR