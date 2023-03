Próxima reunião será no dia 28 de março, última terça-feira do mês, na sede da Secretaria da Mulher, bairro Nossa Senhora das Graças

O Comitê Municipal Intersetorial de Políticas para População em Situação de Rua de Volta Redonda (CMIPPSR) fez reunião com representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para analisar o atendimento para este público a partir dos segmentos: Área Técnica da Atenção Primária, Saúde Mental e a Rede de Urgência e Emergência (RUE). Além disso, o encontro, que aconteceu na última semana, discutiu a construção de fluxos e ações que garantam o tratamento integral de saúde para esta população.

A reunião foi no auditório da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) e contou com a presença da secretária da pasta, Glória Amorim; da subsecretária de Saúde, Rosa Lages Dias; e Vanessa Huguenin, que coordena a Divisão de Atendimento Básico da SMS. Além de membros do comitê, que representam as secretarias da Mulher, de Saúde, de Ação Comunitária, de Educação, de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de Cultura, de Governo; o Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda); a sociedade civil e de defesa de direitos.

A pauta da reunião passou por discussão sobre as causas que levam as pessoas a viver em situação de rua, que são múltiplas, como: abandono por familiares, saúde mental fragilizada, dependência de drogas e migrações. Além da garantia de vagas nos hospitais públicos municipais para o atendimento dessas pessoas e a busca por familiares que possam se responsabilizar por esses pacientes em tratamento.

A representante da Secretaria de Saúde no comitê, a subsecretária Rosa Lages, destacou que a secretaria vai avançar no atendimento primário e de saúde mental à população de rua.

“O município conta com o ‘Consultório na Rua’, composto por equipe multifuncional da Atenção Primária, garante a prevenção, promoção e reabilitação da saúde das pessoas em situação de vulnerabilidade no dia a dia, atendendo no período diurno e/ou noturno todos os dias da semana”, falou, ressaltando que a equipe pode contar com apoio das Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBS e UBSF), do setor de Saúde Mental e da RUE no atendimento à população em situação de rua.

A secretária de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, ressaltou a importância da reunião para a tomada de decisões.

“Quando aparece a demanda, temos que resolver. Oferecer condições básicas de suporte à pessoa em situação de rua é dever do poder público e temos que pensar juntos para amenizar o sofrimento dessas pessoas, uma população invisível para muitos”, falou.

A próxima reunião do grupo é no dia 28 de março, última terça-feira do mês, também na sede da SMDH, quando serão apresentados as ações e fluxos para o atendimento integral de saúde da população em situação de rua. Fotos de divulgação – Secom/PMVR