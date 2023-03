Corpo é encontrado em córrego no bairro Santa Rita do Zarur

Um corpo, de um homem, foi encontrado no fim da tarde de sexta-feira, dia 24, em um córrego que passa pela Rua São Lourenço, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 17h40min. De acordo com a corporação, o cadáver estava em adiantado estado de decomposição.

O rabecão do Corpo de Bombeiros removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços. No momento desta publicação, não havia informações sobre as causas da morte do homem.