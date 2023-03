Na manhã deste sábado (25/3), as categorias sub-16 e sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube enfrentaram as equipes do Conservatória Futebol Clube, de Valença, em partidas realizadas no Estádio Leão do Sul. O sub-16 do time barra-mansense goleou por 6 a 0, enquanto que o sub-20 aplicou o placar de 9 a 0.

Sob o comando do treinador André, a equipe sub-16 do Barra Mansa chegou aos 6 a 0 através dos gols de: Kevin (3 vezes), Thales, Manoel e Gabriel. Pelo sub-20, o Leão do Sul alcançou o resultado de 9 a 0 por meio dos gols de: André Baré (2), Andrey (2), Luan Lucas (2), Pilard, Ibson e Vitor.

O sub-20 do Barra Mansa já tem sua estreia no Campeonato Carioca (Série B2) marcada para ocorrer num domingo (28/5), às 15h, contra o Búzios, no Estádio Leão do Sul.