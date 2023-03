Um homem, de 27 anos, foi detido por policiais militares no início da tarde de sexta-feira, por volta das 12h20 min, com arma e drogas na Rua Felipe Tebet, na Travessa José dos Santos, no Bairro Dudu Lopes, em Valença (RJ).

Os agentes foram acionados por uma mulher, de 27 anos, para verificar uma denúncia de que o ex-marido estaria discutindo com ela porque não queria tirar as drogas e arma do quintal, onde os dois residem em casas separadas.

A ex-mulher não queria o seu envolvimento no tráfico de drogas e tinha uma medida protetiva contra o se ex-marido. Policiais fizeram um cerco e enquanto dois polícias foram pela escadaria outros dois foram pelo morro.

Os dois agentes que foram pela escada chamaram o suspeito que tentou empreender fuga pelo morro atrás da casa, mas deparou com os policiais que estavam de prontidão. Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito que foi algemado.

O suspeito, que tem duas passagens por posse e uso de drogas, três passagens por tráfico de entorpecentes, uma passagem por lesão corporal e uma por ameaça. Ele já estava usado a tornozeleira eletrônica.

No quintal das residências foram encontradas próximas às plantas, cerca quantidade de erva prensada e R$280,00 em dinheiro. No mesmo quintal, mas em casas separadas, estava a sua ex-esposa com uma medida protetiva contra o acusado.

Os dois foram encaminhados à 91°Delegacia de Polícia juntamente com o material e o dinheiro. A quantia em espécie foi devolvida ao acusado. O material foi apreendido para perícia posterior e o suspeito permaneceu preso.