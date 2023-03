Com ele foi apreendido uma pistola calibre 765

Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), após informações do Disque Denúncia, prenderam na tarde dessa sexta-feira, dia 24, um homem, que segundo informações, estaria de posse de uma pistola e teria descumprido uma ordem judicial de afastamento por medida protetiva, na Rua Barão do Piraí, na Praça Santana, em Piraí (RJ)

Após receberam a informação, os policiais foram até o endereço relatado, e após revista pessoal ao suspeito, lhe foi indagado sobre a arma, que de pronto ele falou que entregaria e que arma estava escondida embaixo do colchão. Com ele foi apreendido o seguinte material: Uma pistola calibre 765 (Walther PP) de fabricação francesa, oito munições calibre 32 e um coldre.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado junto com o material apreendido para à 94ª DP (Piraí), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.