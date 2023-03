Governo fez tapa-buracos e trabalhos de roçada, retirada de entulho, pintura de manutenção e dragagem nos bairros da cidade

Aproveitando o sol, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), intensificou a operação tapa-buraco durante todo este sábado, dia 25. O recapeamento asfáltico chegou a 44 ruas de 26 bairros da cidade.

Além deste trabalho emergencial, a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, mantém diversas frentes de asfaltamento pela cidade. Duas grandes frentes de trabalho tiveram início nesta semana no bairro Roma, onde serão asfaltadas pelo menos 30 ruas; o asfaltamento da Rodovia do Metalúrgico, no bairro São Geraldo, também avançou e segue a todo vapor; e cerca de outras 300 ruas de diversos bairros do município também serão contempladas com um novo asfalto.

A operação tapa-buraco deste sábado esteve nos bairros: Vila Santa Cecília, nas Ruas 18B, 40, 42, 44, 50, 52 e 160; Sessenta, na rua 60; Vila Brasília, Ruas G e Nove Friburgo e Avenida Nova Brasília; Santa Inês, na Rua Vila dos Lobos; Vila Mury, nas Ruas José dos Campos de Oliveira, Guilherme de Almeida e Av. Oitis; Açude II, na Rua 2; Conforto, na Rua 224; Belvedere, na entrada do Vivenda dos Lagos; Mirante do Bosque, nas ruas A, B, C e E; Retiro, nas Ruas Fernando Ferrari, Luanda, Tobias de Barreto e Júlio Cézar; Jardim Amália, na Rua Manoel de Souza; na Santa Rita do Zarur, na Av Nossa Sra. do Amparo; 249, na Avenida Europa; Laranjal, na Rua 154-A; no Santo Agostinho, nas Ruas Porto, Marajó, Alfredo Moreira e Aracaju; Caviana; Rua Vista Alegre; Jardim Suíça, nas Ruas 2 e Dom Pedro 1; no Açude, na Rua 9; Belmonte, na Rua Itajubá; Três Poços, na Av Paulo Erley Alves Abrantes; Santa Cruz, na Rua Ana Izaral de Carvalho; Belo Horizonte, na rua Sodré; Monte Castelo; na rua 322; Padre Josimo, Rua 22; Barreira Cravo, Rua Algenvea Lobo de Freitas; São João, na Rua São João;

Manutenção

As equipes da SMI também realizaram trabalhos de manutenção nos bairros do município, com serviços de roçada, retirada de entulho, mato alto, galhos e dragagem de córrego.

O serviço de roçada foi feito nos bairros São João; Conforto; Santa Cruz; Jardim Primavera; Vila Rica/Tiradentes ( Praças dos Amigos), São Geraldo (Rodovia dos Metalúrgico); Vodac; Água Limpa; Retiro; Aterrado; Volta Grande II; Santo Agostinho; além do trevo da Rodovia do Contorno, no sentido Roma.

Também foi feita a retirada de entulhos na Rua C 1, na Vila Brasília; Ruas 1021 e 1017, na Volta Grande II; na Av. Recife, na Vila Americana; ruas Pitágora, Fernando Ferrari e Avenida Jaraguá, no Retiro; na Rua Mariano do Carmo, Vila Mury; Rua Nestóri e 5B, Belo Horizonte; ruas 3 e 17, Vila Rica/ Tiradentes, Rua Valdomiro Peres Gonçalves, na Ponte Alta.

Já as retiradas de mato, galhos e sujeiras, foram feitas na Praça Oscar Cardoso, no Casa de Pedra; nas ruas Crisóstomos Colombo e Florence de Abreu, no Jardim Amália; Av Ex Combatentes, no Santa Cruz; Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Jardim Belmonte; no campo Flamenguinho, na Vila Americana; na creche Açude II; e na Avenida Paulo Erley Alves Abrantes, em Três Poços. Além da dragagem do córrego do núcleo Colorado, em Três Poços. Fotos: Divulgação-Secom/PMVR