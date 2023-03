PRF recupera carreta com restrição em Engenheiro Passos, em Resende

O condutor de uma carreta foi abordado no início da noite deste sábado, dia 25, por volta das 18h30min, no km 336, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou uma fiscalização mais intensa depois que recebeu informações sobre o veículo que estaria com restrições de busca e apreensão expedidas pela 1ª Vara Cívil da Comarca de Resende.

Segundo os agentes, o dono da carreta alegou que havia vendido o veículo no valor de R$ 520 mil e tinha recebido uma entrada com cheque sem fundos e o restante não foi pago.

O veículo circulava há mais de um ano. Desta forma, o vendedor lesado impetrou ação na Justiça, tendo o juiz responsável expedido o mandado de busca e apreensão do veículo que foi abordado pela PRF. O condutor não sabia que os valores da compra da carreta não tinham sido pagos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Resende.