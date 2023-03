Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos na sexta-feira, dia 24, terminou com material do tráfico apreendido na Rua Carlos Giovanni, no bairro Mutirão, em Resende.

Policiais estavam em patrulhamento quando foram recebidos à tiros. Houve revide e os criminosos fugiram por um matagal deixando para trás duas garrafas de loló, nove cápsulas de pistola calibre nove milímetros, um celular, um cinto e um porta carregador. Foto: Polícia Militar