Família registra desaparecimento de moça moradora de Angra dos Reis

A família de Josiane Godinho dos Santos, de 34 anos, moradora de Angra dos Reis, registrou o seu desaparecimento, ocorrido há 12 dias, na delegacia da cidade. Moradora do bairro Itinga, Josiane teria embarcado na manhã do último dia 14 em um carro de aplicativo para Volta Redonda e desde então a família não tem mais notícias.

O registro de desaparecimento foi feito na última quinta-feira (22). De acordo com a irmã, Simone Godinho dos Santos, Josiane conversou com a mãe pelo WhatsApp no dia 16 dizendo que retornaria no dia 18, o que não ocorreu. “Fui na rede social dela, também mandei mensagens, e ela não respondeu. Estamos tentando falar por ligação, mas ninguém atende”, disse Simone.

De acordo com a irmã, Josiane saiu de casa dizendo que ia para o bairro Volta Grande II, sem dizer o que iria fazer. A família já procurou por ela em hospitais e até em Instituto Médico Legal, mas sem êxito. De acordo com a família, isso nunca aconteceu antes.

Qualquer informação sobre Josiane pode ser passada ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de polícia. (Foto: Arquivo Pessoal)