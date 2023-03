Uma colisão entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na noite de sábado, dia 25, na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), no bairro Pontal, em Angra dos Reis.

As vítimas foram socorridas e levadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal da Japuíba. Dentre elas, uma mulher e um homem foram levados em estado grave. As circunstâncias do acidente eram desconhecidas até o momento desta publicação. Foto: Redes Sociais