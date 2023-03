Um ciclista ficou ferido numa colisão com uma motocicleta no fim da tarde de sábado, dia 25, na RJ-145, na altura do bairro Muqueca, em Barra do Piraí.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu o ciclista que sofreu ferimentos na cabeça. Ele foi levado para a Santa Casa de Barra do Piraí. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde do ciclista.