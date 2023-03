Domingo no Parque: dia de animação em Barra Mansa

Criançada pôde aproveitar os brinquedos no Corredor Cultural, no Centro

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, promoveu hoje, dia 26, mais uma edição do Domingo do Parque. Os brinquedos para a criançada ficaram disponíveis no Corredor Cultural, localizado entre o Palácio Barão de Guapy e o Jardim das Preguiças. O dia de tempo aberto foi perfeito para as famílias terem um momento de descontração e diversão.

A manicure Jessica dos Santos Carreiro, que é moradora do Ano Bom, aproveitou a oportunidade para levar a filha Alicia, de 12 anos, ao local. “Estou achando muito bom porque é uma opção para os pais que não tem onde levar as crianças para brincar. Todos podem curtir o domingo e as crianças aproveitam bastante. O espaço é legal, tem sombra e é seguro”, elogiou a moradora.

Já a pequena Alice Ferreira, de 8 anos, que mora no bairro Santa Izabel, esteve no espaço com o avô, Marco Antônio Nascimento.

“É a segunda vez que venho aqui. Estou gostando bastante. Já brinquei na casinha e hoje quero aproveitar o pula-pula”, comentou a menina.