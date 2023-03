Um ônibus ficou com uma das rodas presa em um buraco na manhã deste domingo, dia 26, quando passava pela Rua Coronel Benjamin Guimarães, no Centro de Valença. Segundo a prefeitura, o motivo foi porque parte do asfalto cedeu.

De acordo com o governo municipal, ninguém ficou ferido. O problema, segundo a prefeitura, foi em decorrência das chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias, deixando o solo úmido.