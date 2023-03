Andrey em campo pelo sub-20 do Barra Mansa – Foto: Rapha Torres

A equipe sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube realizou dois jogos-treinos nesta última semana. As duas atividades foram importantes para o técnico Thiago Campbell continuar a preparação e a montagem do elenco para o Campeonato Carioca (Série B2) sub-20.

O atacante Andrey, autor de dois gols na vitória diante do Conservatória FC, falou sobre esse início de trabalho da equipe sub-20 para a temporada:

“Tivemos um ótimo início de pré-temporada. Fisicamente, estamos nos comportando bem. E também chegaram novos companheiros para nos ajudar e fortificar ainda mais a equipe. Estamos utilizando um novo modelo de jogo, que o Thiago está impondo e está funcionando. Estamos nos comportando bem taticamente. Realizamos dois jogos-treino e vencemos. Estamos em início de trabalho, mas o restante da temporada empolga. Tenho certeza que iremos fazer um ótimo Campeonato Carioca e OPG.”

O time sub-20 do Barra Mansa segue trabalhando para a estreia no Campeonato Carioca (Série B2), marcada para um domingo (28/5), quando encara a equipe do Búzios, às 15h, no Estádio Leão do Sul.

Por Diogo de Oliveira Paula – Blog do Leão do Sul