Capacitação busca dar suporte à produção de peças produzidas por artesãos do município e que são comercializadas como lembranças da cidade

Em comemoração ao dia do artesão, que foi celebrado em 19 de abril, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) de Volta Redonda, por meio da Diretoria de Turismo, está realizando o Ciclo de Formação para o artesanato. A atividade busca oferecer suporte à produção de peças que funcionem como suvenires – lembranças da cidade – produzidos por artesãos do município.

Realizado no “Vírgula, Hub de Inovação VR”, no Shopping Park Sul, o ciclo de capacitações visa dar apoio e visibilidade ao projeto Arigó – que tem como proposta a produção de peças artesanais que remetam à identidade de Volta Redonda, reproduzindo aspectos da memória, paisagem ou da própria identidade da cidade.

O fomento ao desenvolvimento de peças típicas, e que possam ser comercializadas para visitantes e turistas como lembranças da cidade, tem como meta nesse ciclo: o desenvolvimento das habilidades de fotografia – visando auxiliar na divulgação e venda das peças; a compreensão de conceitos básicos de marketing digital; e a autonomia na utilização de redes sociais, como instrumento de vendas e promoção.

“Com essas atividades, esperamos apoiar as trabalhadoras e trabalhadores do artesanato no aprimoramento de seu processo de promoção e vendas, e fortalecer iniciativas que valorizem a identidade de Volta Redonda. Hoje, temos cerca de 30 artesãos que se dispuseram a fazer peças com essa proposta. Participamos de feiras e eventos, contamos com o apoio de um hotel da cidade que disponibilizou uma vitrine exclusiva para vender souvenires para seus hóspedes, e estamos em busca de outros parceiros”, frisou a diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido.

Débora ressaltou ainda que o planejamento das atividades que compreendem o artesanato acontece de maneira muito produtiva, graças à presença do segmento no Conselho Municipal de Turismo.

“Com a parceria com as representantes da cadeira de artesanato, sempre podemos discutir e validar uma ideia antes de colocá-la em prática, para avaliar se faz sentido para o segmento”, explicou Débora.

*Nova marca*

Além disso, o ciclo consolida um projeto de 2022, realizado em parceria entre a SMDET e o Unifoa (Centro Universitário de Volta Redonda), com a participação de estudantes da disciplina Projetos Integrados, que compreende os cursos de Design e Sistema de Informação, e é conduzida pelas professoras Patrícia Soares Rocha Alves e Débora Amorim.

No projeto, dentre outras tarefas, os alunos desenvolveram propostas de logomarcas que caracterizassem o Projeto Arigó, resultando nas marcas votadas e que foram desenvolvidas pelas alunas Kamini Villas Boas e Brígida Regnier de Jesus.

“Essa experiência acrescentou muito na minha vida profissional. Além de tratar com fatores reais e relevantes, foi um desafio criativo. Atender a esse projeto foi bem interessante e legal”, contou a aluna Kamini Villas Boas.

“Uma marca é muito importante para o artesanato ter uma conexão maior com os clientes. Através de uma marca bem elaborada, com os conceitos de design mostrando a capacidade do negócio dos artesãos, fica mais fácil para os consumidores se lembrarem dos produtos. Garantindo satisfação e uma melhor experiência. Uma marca forte ajuda a imagem da sua empresa a ficar na mente dos seus consumidores, aumentando as chances de se tornarem clientes”, explicou a designer gráfica, Patrícia Rocha, professora responsável pela disciplina de Projetos Integrados do UniFOA.

As próximas atividades do ciclo de formação serão: a palestra “Marketing nas redes Sociais”, no dia 6 de abril; e a “Oficina de Promoção em Vendas em Redes Sociais, no dia 18 de abril, data em que será lançada oficialmente a marca, com a apresentação do manual ao público em geral. Fotos de divulgação.

Secom/PMVR