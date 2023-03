Barra Mansa recebe visita da Defesa Civil Nacional

Ação faz parte do planejamento das obras emergenciais que são necessárias no município; Governo do Estado homologou Situação de Emergência nesta segunda-feira

A Prefeitura de Barra Mansa recebeu nesta segunda-feira, dia 27, um representante da Defesa Civil Nacional para realizar vistorias e orientações referentes às obras emergenciais que são necessárias no município por conta das chuvas que atingiram a cidade este ano. Também nesta segunda-feira, o Governo do Estado homologou a Situação de Emergência emitida pela Prefeitura no início do mês.

Durante a manhã desta segunda-feira, o chefe da Representação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) na Região Sudeste, Leonardo Ferreira, se reuniu com os secretários de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu; de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo; e o coordenador da Defesa Civil Municipal, João Vitor Ramos. A presença da Defesa Civil Nacional acontece após a visita do prefeito Rodrigo Drable a Brasília na última semana, juntamente do governador Cláudio Castro.

De acordo com informações levantadas pela Defesa Civil Municipal e o Departamento de Recursos Minerais do Estado (DRM-RJ), Barra Mansa conta hoje com 27 áreas em que serão necessárias intervenções. Após a reunião, foi feita uma visita aos locais afetados pelas chuvas.

O representante do MIDR, Leonardo Ferreira, elogiou o trabalho feito de forma rápida e eficiente na identificação e catalogação dos locais afetados, além de ter dado orientações à equipe da Prefeitura presente na reunião. Leonardo ficará na cidade até esta terça-feira (28).

“O papel da Defesa Civil Nacional em Barra Mansa neste momento é fazer o levantamento das áreas que se enquadram nas ações do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e, com isso, auxiliar na reconstrução das infraestruturas públicas destruídas pelas ações das chuvas. Além disso, realizamos uma capacitação sobre como lançar os dados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) para que a Prefeitura possa buscar recursos junto ao Governo Federal”, esclareceu Leonardo.

Leonardo Ferreira explicou que as obras de reconstrução são feitas nos casos em que houve destruição da infraestrutura pública. “Em um primeiro momento precisamos basicamente de estimativas sobre o que vai ser feito em cada local atingido no município, bem como os valores aproximados para as obras. Nosso acompanhamento é no início desse processo, para a liberação de recursos, e depois na finalização dos serviços, para que a Prefeitura possa comprovar na prestação de contas”, concluiu.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, informou que, a partir deste momento, a Secretaria vai aguardar a finalização dos laudos e apontamentos que o DRM está fazendo acerca dos tipos de intervenção que devem ser realizados em cada área afetada. “Com isso, nós vamos elaborar o orçamento e fazer o pedido formalmente ao Governo Federal”, disse Eros.

Já o secretário de Ordem Pública, Capitão Abreu, enalteceu a junção de esforços das esferas municipal, estadual e federal para a busca de recursos e soluções para os problemas causados pelas fortes chuvas. “Estamos percorrendo a cidade nesta segunda-feira e apresentando as demandas para o representante do Governo Federal. Com isso vamos ter mais um auxílio extremamente importante”, Abreu comentou.

CONTATO

Em caso de emergência ou mais informações, o contato com a Defesa Civil de Barra Mansa pode ser feito pelos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427. Foto: Paulo Dimas