CCR RioSP atua na recuperação de talude em Angra dos Reis (RJ)

As equipes de engenharia e obra da CCR RioSP atuam na recuperação da parte superior do talude que cedeu, em abril do ano passado, no trecho de Angra dos Reis (RJ) da rodovia Rio-Santos (BR-101). O serviço acontece no km 463,450 e tem previsão de término em cinco meses.

No local, será aplicada a solução de terraplenagem – preparo do solo para receber a parte estrutural da obra – e implantação de drenagem superficial. Esse processo é importante pois auxilia na remoção do excesso de água da superfície do solo. Por fim, as equipes irão realizar o solo grampeado em áreas isoladas do talude. Essa técnica é aplicada para estabilizar o talude. Todas essas melhorias irão oferecer ao cliente mais segurança ao trafegar pela rodovia.

Durante o período de obra, deve ser retirado um volume estimado de 160.000 m³ de terra. Apenas para efeito de comparação, com esse volume de terra daria para encher 70 piscinas olímpicas.