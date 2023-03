Equipes de manutenção da prefeitura retornam às ruas de Volta Redonda

Semana teve início com trabalhos de infraestrutura e limpeza em diversos bairros; operação tapa-buraco também segue sendo realizada

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) retornaram às ruas de Volta Redonda para manter em dia o serviço de manutenção na cidade. Nesta segunda-feira (27), o trabalho envolveu operação tapa-buracos, capina, roçada, limpeza de rios e canais, revitalização de pinturas, caiação de ruas, reparos em estruturas públicas como praças e ponto de ônibus e retirada de entulhos.

Volta Grande, Vila Americana, Santo Agostinho, Belo Horizonte, Mariana Torres, Vila Brasília, Retiro, Vila Rica/Tiradentes e Ponte Alta receberam o serviço de retirada de entulhos.

As equipes se dividiram na construção de muros de contenção na área da futura praça de lazer da Estrada União, no bairro Retiro, e em Três Poços, área conhecida como “Casinhas dos Zoonoses”. Em relação ao saneamento básico, houve a desobstrução, limpeza, afundamento, troca de ralos e mata-burro em diversas ruas e avenidas nos bairros Siderlândia, Vila Santa Cecília, Niterói, Siderville, Água Limpa, Conforto, Voldac, Jardim Belvedere, Vila Mury, Três Poços, São Carlos, Vila Rica/Tiradentes e São Geraldo.

Enquanto isso, a capina e roçada alcançaram os bairros São João, Conforto, Santa Cruz, Jardim Primavera, Nossa Senhora das Graças, Casa de Pedra, Vila Rica, Retiro, Morada da Colina, Água Limpa, Bela Vista, Aterrado, Limoeiro, Aero Clube e Barreira Cravo.

E o tapa-buraco mobilizou funcionários em ações no São João, Voldac, Mirante do Vale, Três Poços, Samoa, Siderlândia, Laranjal, Açude, Santa Cruz II, Retiro, Belo Horizonte, Monte Castelo, Padre Josimo, Jardim Suíça, Vila Brasília, Vila Rica/Tiradentes, Caviana, São Lucas, Santa Rita do Zarur e Ponte Alta. Fotos cedidas pela SMI/Secom/PMVR